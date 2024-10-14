Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti

Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen dizi, film ve etkinliklerden kazandıklarıyla gayrimenkul yatırımları yapıyor.

Özçivit Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti. Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyunu Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasına da imzalamıştı.

Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptıran ve bu yaz birine yerleşen çift geçtiğimiz gün de lüks araçlarıyla Bebek'te görüntülendi.

20 milyon TL değerindeki yeni spor arabaları ile keyif yapan çiftten Burak Özçivit'in spor araba meraklısı olduğu biliniyor.

Burak Özçivit bu hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Fahriye Evcen de "Ben de seviyorum" diyerek eşine destek verdi.



Sarı lüks otomobile ise sokakta bir bakan bir daha baktı.