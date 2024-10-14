MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. 20 milyon TL değerindeki arabasıyla dikkat çeken çiftten Burak Özçivit "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" dedi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti

Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen dizi, film ve etkinliklerden kazandıklarıyla gayrimenkul yatırımları yapıyor.

Özçivit Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti. Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyunu Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasına da imzalamıştı.

Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptıran ve bu yaz birine yerleşen çift geçtiğimiz gün de lüks araçlarıyla Bebek'te görüntülendi.

Ekran görüntüsü 2024-10-14 095451

20 milyon TL değerindeki yeni spor arabaları ile keyif yapan çiftten Burak Özçivit'in spor araba meraklısı olduğu biliniyor.

Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..." Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..."

Burak Özçivit bu hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Fahriye Evcen de "Ben de seviyorum" diyerek eşine destek verdi.

Ekran görüntüsü 2024-10-14 095824
Sarı lüks otomobile ise sokakta bir bakan bir daha baktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
En Çok Okunan Haberler
'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.