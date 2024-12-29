Tuğba Özay "Asgari ücret 22 bin 104 lira" deyip sitem etti: Geleceğin ekonomi bakanı olarak...

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu rakam, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Tuğba Özay da konuya kayıtsız kalmadı. Sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarda, asgari ücretin artışıyla ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı.

Özay, asgari ücretin yükseltilmesinin tek başına çözüm olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin sonu yok, 100 bin de yapabilirsiniz, 200 bin de yapabilirsiniz. Ama siz eğer alım gücünü bu kadar yüksek tutmaya devam ederseniz, ev kiralarında herkes kafasına göre bir fiyat belirlerse, bu insanlar nasıl geçinsin ki? Geleceğin ekonomi bakanı olarak..."

Tuğba Özay sözlerinin devamında herkese piyangoda 1 TL dağıttığı açıklamayı hatırlatarak "Ben daha fazla devam etmeyeyim" dedi.

Konuklar ise o anlarda "Parti kuy oy verelim" diyerk Tuğba Özay ile dalga geçti.