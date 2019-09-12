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Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

“Diriliş Osman” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Burak Özçivit, çekimlere hız kesmeden devam ediyor.

Burak Özçivit'in aylık kazancı olay oldu!

Diriliş Osman'la ekrana dönmeye hazırlanan Burak Özçivit'in diziden kazancı dudak uçuklattı. TV8’de yayınlanan magazin programı “Gel Konuşalım”ın haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman yakında atv'de erkana gelecek. Burak Özçivit'e dizide Aslıhan Karalar'ın eşlik edeceği konuşulurken, yakışıklı oyuncunun rolü için at binme ve kılıç dersleri aldığı biliniyor.

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Burak Özçivit Diriliş Osman ücreti

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