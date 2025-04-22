MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, Berk Atan'ın kaza yaptığını duyunca... "İyi ama ağrıları varmış"

Gönül Dağı dizisindeki partneri Berk Atan'ın kaza yaptığını duyunca eli ayağı titreyen Gülsim Ali İlhan hemen telefona sarıldı. Gülsim Ali arkadaşı Berk Atan'ın sağlık durumuna dair son bilgileri de verdi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, Berk Atan'ın kaza yaptığını duyunca... "İyi ama ağrıları varmış"
Kubra Akalın

Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan’ın geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Berk Atan son olarak bir paylaşım yaparak kaburgalarından kırıklar olduğunu açıklamıştı. Atan'ın kaza yaptığını öğrenen Gülsim Ali, yaşadığı panik anlarını ve Berk Atan'ın sağlık durumunu anlattı.

Gönül Dağı dizisindeki rol arkadaşı Berk Atan'ın kaza yaptığını duyan Gülsim Ali, kazanın ardından hemen oyuncunun yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştığını söyledi.

Kazayı duyduğu an yaşadığı panik dolu dakikaları anlatan Gülsim Ali, “Elim ayağım titredi resmen, hemen telefona sarıldım” diyerek o anki duygularını paylaştı.

bcb40ac24d12ded6dd77e179fd133477

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzen haberi paylaştı: "Kırık parçalarının akciğere batması..." Üzen haberi paylaştı: "Kırık parçalarının akciğere batması..."

BERK ATAN'IN SAĞLIK DURUMU

İlk olarak kazanın yaşandığı bölgede bulunan arkadaşlarını aradığını dile getiren Ali, detayları onlardan öğrendiğini söyledi.
Ekran görüntüsü 2025-04-22 080118

Gülsim Ali konuşmasında “Saat sanırım ikiydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım’la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş,” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saç rengini değiştirdi! Hiç beğenilmediSaç rengini değiştirdi! Hiç beğenilmedi
Aybüke Pusat kovulduğunu bakın nasıl öğrendi! TRT bu seçeneği sunduAybüke Pusat kovulduğunu bakın nasıl öğrendi! TRT bu seçeneği sundu

Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali gülsim ali ilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçeli eski futbolcu kasiyer oldu

Fenerbahçeli eski futbolcu kasiyer oldu

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.