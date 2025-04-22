Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, Berk Atan'ın kaza yaptığını duyunca... "İyi ama ağrıları varmış"

Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan’ın geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Berk Atan son olarak bir paylaşım yaparak kaburgalarından kırıklar olduğunu açıklamıştı. Atan'ın kaza yaptığını öğrenen Gülsim Ali, yaşadığı panik anlarını ve Berk Atan'ın sağlık durumunu anlattı.

Gönül Dağı dizisindeki rol arkadaşı Berk Atan'ın kaza yaptığını duyan Gülsim Ali, kazanın ardından hemen oyuncunun yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştığını söyledi.

Kazayı duyduğu an yaşadığı panik dolu dakikaları anlatan Gülsim Ali, “Elim ayağım titredi resmen, hemen telefona sarıldım” diyerek o anki duygularını paylaştı.

BERK ATAN'IN SAĞLIK DURUMU

İlk olarak kazanın yaşandığı bölgede bulunan arkadaşlarını aradığını dile getiren Ali, detayları onlardan öğrendiğini söyledi.



Gülsim Ali konuşmasında “Saat sanırım ikiydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım’la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş,” dedi.