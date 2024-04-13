Burak Özçivit oğlu Kerem'i paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Resmen kopyası'

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünya evine girmişti.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Özçivit, bu kez küçük oğlu Kerem ile poz verdi. Burak Özçivit, Kerem ile fotoğrafına "Ay çöreğim" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Özçivit'in pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Burak Özçivit ile oğlu Kerem'in benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Özçivit'in gönderisine; 'Tıpkı babası', 'Resmen kopyası' gibi yorumlar yapıldı.