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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen'e sonunda eşi Burak Özçivit'ten destek geldi. Birçok ünlü isim Fahriye Evcen'in doğum kiloları nedeniyle eleştirilmesinin ardından Evcen'e destek çıkmışken eşi Burak Özçivit, sessiz kalmıştı ki sonunda o sessizliğini bozdu.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt

Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Çalıkuşu setinde tanışarak 2017 yılında hayatını birleştirmiş ve Nisan ayında bu evliliği Karan bebek ile taçlandırmışlardı. Doğumun ardından tüm zamanını bebeği Karan ile geçiren Fahriye Evcen'in ise son hali merak konusu iken ilk kez Bodrum'da gör

Bodrum'da ailecek tatil yapan Fahriye ve Burak çifti, havuz başında görüntülenmiş, Evcen'in doğum kilolarını veremediği dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması birçok kişi tarafından çok konuşulmuş, sosyal medya ikiye bölünmüştü. Evcen'i kilosu nedeniyle eleştirenler olduğu kadar destek çıkanlar da olmuştu.

Burak Özçivit tüm bu gündem boyuncu sessizliğini korurken; geçtiğimiz gün sessizliğini bozarak Fahriye Evcen'e desteğini gösterdi.

Cihangir'de bir mekanda arkadaşı ile otururken görüntülenen Özçivit, ''Fahriye çok iyi bir anne, her haliyle çok güzel'' dedi.

Fahriye Evcen’in anneliğinden de övgü dolu sözlerle bahseden Burak Özçivit, eşini her haliyle sevdiğinin de altını çizdi. (Ayaklıgazete)

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