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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iddialara yanıt verdi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Almanya dönüşü ilk kez görüntülendi. Ünlü çift, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iddialara yanıt verdi!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, dün akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Almanya’dan dönen ünlü çift, çok keyifli olduklarını her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Ünlü çift, “Oğlunuzun ismini ne koyacaksınız?” sorularına ise esprili bir şekilde yanıt verdi. Burak Özçivit, muhabirlere “Düşündük tabii ki ama söylemeyeceğim” dedi.

Ünlü çift, Fahriye Evcen’in 10 günde 5 kilo aldığı iddialarını ise “Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kolay gelsin.” diyerek araçlarına bindi.

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