Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iddialara yanıt verdi!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, dün akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Almanya’dan dönen ünlü çift, çok keyifli olduklarını her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Ünlü çift, “Oğlunuzun ismini ne koyacaksınız?” sorularına ise esprili bir şekilde yanıt verdi. Burak Özçivit, muhabirlere “Düşündük tabii ki ama söylemeyeceğim” dedi.

Ünlü çift, Fahriye Evcen’in 10 günde 5 kilo aldığı iddialarını ise “Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kolay gelsin.” diyerek araçlarına bindi.

