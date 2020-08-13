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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bakışları sosyal medyayı delip geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Aşk Sana Benzer filminin setinde tanışarak tutkulu bir aşka yelken açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken oğulları Karan ise 2019 yılında dünyaya geldi. Karan’ın bakışlarını babası Burak Özçivit’e benzeten Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay yarattı. Eşi Burak Özçivit ile özçekimini paylaşan güzel oyuncu sosyal medyanın gündemini belirledi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bakışları sosyal medyayı delip geçti

29 Haziran 2017 yılında popüler oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İstanbul’daki Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Çiftin düğünün detayları aylarca konuşuldu. Mutluluklarıyla sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 13 Nisan 2019 tarihinde oğulları Karan’ı kucaklarına alarak ebeveynliğe ilk adımlarını attı.
karan
Oğlu Karan’ın büyüme sürecinde yanında olmak isteyen Fahriye Evcen setlerden uzak kalmayı tercih etti. Uzun süre Karan’ın yüzünü basından saklayan ikili Karan’ın 1 yaşına basmasından sonra sosyal medyada paylaşımlarını arttırdı. Özellikle Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile yaptığı paylaşım milyonlarca beğeni aldı. Karan ile gönderisini “Babası gibi keskin bakışlım” notuyla yapan güzel sanatçı uzun süre magazin gündeminden düşmedi.
fahriye evcen
Burak Özçivit’in bakışlarını beğenen başarılı sanatçı Fahriye Evcen bu sefer de eşiyle yeni bir paylaşım yaptı. Evcen Instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafa “Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış” yazısını ekledi.

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