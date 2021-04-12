Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır? Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı

Burak Sergen yaşadığı halsizlik nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisinin Haluk karakterine hayat veriyor. Burak Sergen'in sevenler arama motorları üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Burak Sergen'in hastalığı ne? İşte, Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in sağlık durumu...

BURAK SERGEN'İN HASTALIĞI NE?

Sadakatsiz dizisinin sevilen karakteri Haluk'u canlandıran ünlü oyuncu Burak Sergen, yaşadığı halsizlik ve solunum sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Koronavirüs teşhisiyle tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu dizinin yeni bölümünde yer alamayacak.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 Ankara doğumlu oyuncu Burak Sergen, tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Semih Sergen'in oğludur. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda staj yapan Sergen, staj sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'na geri döndü.

Günümüzde Devlet Tiyatro'larındaki görevine devam eden oyuncu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürdü.

2020 yılında vizyona giren Kanal D dizisi Sakadatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Sergen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur ve Halka gibi televizyon dizilerinde de yer aldı. Sergen, Ağır Roman filmindeki rolü ile ÇAŞOT tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne ve Ankara Sanat Kurumu tarafından Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

