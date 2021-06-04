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Burak Sergen ve Nihan Ünsal evlendi! Yapılan yorumlar çileden çıkardı

04.06.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen yoğun bakımdan çıkıp taburcu olduktan sonra genç nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi. Yapılan yorumlar ünlü çifti isyan ettirdi.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal evlendi! Yapılan yorumlar çileden çıkardı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Burak Sergen, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu.

Bu haberin ardından sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar ünlü çifti isyan ettirdi. Çift avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

SINIRLARI AŞAN YORUMLAR

Müvekkilim Burak SERGEN herkesin malumu olduğu üzere zorlu bir tedavi süreci geçirmiş olup bugün itibariyle sağlığı çok daha iyi bir duruma gelmiştir. Geçirdiği bu zor süreçte en büyük desteği, sevenlerinin yanında uzun süredir nişanlısı olan Sayın Nihan ÜNSAL SERGEN'den almıştır. Daha önceden planlanmış olan evliliğini ise tedavisinin ardından 03.06.2021 tarihinde yapmış olup bu konuda başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel basında müvekkilim ve eşi ile ilgili birçok haber paylaşımı yapılmıştır.

Sürpriz gelişme! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendiSürpriz gelişme! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Nitekim özellikle sosyal medyada yaptığı bu paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar menfi eleştiri sınırlarını çoktan aşmış, müvekkilim ve eşinin kişilik haklarına tecavüz oluşturan hakaret içeren boyutlara gelmiştir. Bu noktada müvekkilim Burak SERGEN veya eşi Nihan ÜNSAL SERGEN hakkında eleştiri sınırlarını aşan kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren yorumlar ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, hukuka aykırı yorumlarla ilgili takiplerimiz ve yasal başvurularımız devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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