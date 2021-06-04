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Sürpriz gelişme! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

04.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisinde 46 gün hastanede yattıktan sonra ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan oyuncu Burak Sergen, şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.

Sürpriz gelişme! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'ın yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırmıştı.

"BAŞKA BİR HAYAT YAŞIYORUM SANKİ..."

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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EVLENDİLER!

Geçtiğimiz haftalarda sağlığına kavuşan oyuncu, dün nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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