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Burak Yılmaz 97 gün sonra sahalara dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Siyah beyazlı formayla son maçına Galatasaray derbisinde çıkan deneyimli golcü futbolcu Burak Yılmaz, Denizlispor maçında takımının en önemli gol kozu olacak.

Burak Yılmaz 97 gün sonra sahalara dönüyor

Beşiktaş formasıyla son maçına 15 Mart'taki Galatasaray derbisiyle çıkan Burak Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle takımının geçen hafta Antalyaspor'la oynadığı mücadelede forma giyememişti.

Pandemi sürecini takım çalışmalarına ek olarak bireysel idmanlar yaparak da geçiren tecrübeli futbolcu, bu gece formasına geri dönüyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de Güven Yalçın'dan yerini geri alıp takımına ligde 2 hafta sonra galibiyeti getirmek için mücadele edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hafta boyunca yapılan antrenmanlardaki performansı sebebiyle memnun olduğu Milli yıldız, 97 gün sonra şovuna kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.

(AKŞAM)

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