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Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz ortada kaldı... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferini veto etmesiyle büyük şok yaşayan Burak Yılmaz'a eski takımı Antalyaspor talip oldu.

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Burak Yılmaz fena halde ortada kaldı. Şenol Güneş, "Trabzonspor’un ahını alan adamı bedava da gelse istemem” dedi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç daha ilk günden, “benim taraftarıma el kol hareketi yapanı bu kulüpten içeri sokmam” ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Fatih Terim ise Arda Turan’la yaşadığı krizde, kendisinin tarafını tutamadığı için Burak’ı çoktan silmişti. Başakşehir, Robinho’yu aldı. Çin’de kaçarak geldiği için Uzakdoğu kapısı kapalı. Arap takımları ise artık yaşlı oyuncular yüz vermiyor. Bu yüzden Burak’ı isteyen yok...

Beşiktaş’tan Larin’i isteyen Antalyaspor’un Burak Yılmaz’a tanıdıklar vasıtasıyla "Dönmek isterse kapımız açık ama çok para veremeyiz" dedikleri ise gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Burak çık git yurtdışına boşver bu futboldan anlamayanları. Ali koç seyircisine el kol yaptığını söylüyor. O zaman şu şike sürecindeki maçları bir zahmet seyret TS un kupasını ver.
Burak aç açıkta kalacak oyuncumu. Hemen bizim mahalle takımına geldi,n.Hergün sabahları bir tas çorba,öğleyin ekmek arası tavuk,akşam ise makarna,lazanya ile tarhana verebiliriz. Takımımızda atacağı gollerle de gelecekte MARSSPOR dan kesin transfer teklifi alır.
Bu adam boş hicbir takıma faydası olmadı cacık ama torpilli büyük
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