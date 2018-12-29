Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Burak Yılmaz fena halde ortada kaldı. Şenol Güneş, "Trabzonspor’un ahını alan adamı bedava da gelse istemem” dedi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç daha ilk günden, “benim taraftarıma el kol hareketi yapanı bu kulüpten içeri sokmam” ifadesini kullandı.

Galatasaray'da Fatih Terim ise Arda Turan’la yaşadığı krizde, kendisinin tarafını tutamadığı için Burak’ı çoktan silmişti. Başakşehir, Robinho’yu aldı. Çin’de kaçarak geldiği için Uzakdoğu kapısı kapalı. Arap takımları ise artık yaşlı oyuncular yüz vermiyor. Bu yüzden Burak’ı isteyen yok...

Beşiktaş’tan Larin’i isteyen Antalyaspor’un Burak Yılmaz’a tanıdıklar vasıtasıyla "Dönmek isterse kapımız açık ama çok para veremeyiz" dedikleri ise gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

