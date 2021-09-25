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Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

25.09.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'la karşılaştı. Zeki Çelik 62 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı oyuna 74. dakikada dahil oldu. Burak Yılmaz ise süre almadı. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Xeka, takım arkadaşı Burak Yılmaz için çarpıcı bir benzetmede bulundu. Milli futbolcumuzun, Lille için çok önemli bir futbolcu olduğunu belirten Xeka, "O bir katil" dedi.

Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon da iyi performansını sürdürüyor. 9 maçta, 3 gol ve 3 asist kaydeden milli futbolcumuz için takım arkadaşı Xeka'dan çarpıcı bir yorum geldi.

"HER ŞEYİNİ SONUNA KADAR VEREN BİR OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Xeka, Strasbourg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Burak, çok tecrübeli bir futbolcu. O bir katil. Antrenmanlardaki tüm katkısı takımın maçları kazanmasını sağlıyor. Her şeyini sonuna kadar veren bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

2-1 KAYBETTİLER

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'la karşılaştı. Zeki Çelik 62 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı oyuna 74. dakikada dahil oldu. Burak Yılmaz ise süre almadı.

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