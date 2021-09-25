Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon da iyi performansını sürdürüyor. 9 maçta, 3 gol ve 3 asist kaydeden milli futbolcumuz için takım arkadaşı Xeka'dan çarpıcı bir yorum geldi.

"HER ŞEYİNİ SONUNA KADAR VEREN BİR OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Xeka, Strasbourg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Burak, çok tecrübeli bir futbolcu. O bir katil. Antrenmanlardaki tüm katkısı takımın maçları kazanmasını sağlıyor. Her şeyini sonuna kadar veren bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

2-1 KAYBETTİLER

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'la karşılaştı. Zeki Çelik 62 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı oyuna 74. dakikada dahil oldu. Burak Yılmaz ise süre almadı.

