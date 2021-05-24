SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Burak Yılmaz: Allah razı olsun, üzerimize düşeni yaptık

Burak Yılmaz: Allah razı olsun, üzerimize düşeni yaptık

24.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz, Lille'deki tarihi şampiyonluğun ardından mesaj yolladı.

Burak Yılmaz: Allah razı olsun, üzerimize düşeni yaptık

Fransa'da PSG'nin önünde şampiyon olan Lille'de tarihi başarıyı getiren milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, zaferin ardından mesaj yolladı.

Türkiye'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum." diyerek sevincini paylaştı.

YUSUF YAZICI: "HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ"

Yusuf Yazıcı da sosyal medya üzerinden mesaj yollarken, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Beklenen oldu! İşte yeni takımıBeklenen oldu! İşte yeni takımı
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Salgın başlamadan önce belirlilerle hastaneye başvurmuşlar

Salgın başlamadan önce belirlilerle hastaneye başvurmuşlar

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.