Burak Yılmaz ameliyat olacak!

Kasığındaki fıtığa rağmen sezonu tamamlayacağını belirten ancak Kasımpaşa maçı sonrasında ağrıları artan ve kalan iki haftalık bölümde forma giyemeyeceği açıklanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitmişti.

Yıldız futbolcu, bugün burada ameliyat masasına yatacak. Bordo- Mavili ekipteki geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başı kampına yetiştirilmeye çalışılacak.

(Fanatik)

