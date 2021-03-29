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Burak Yılmaz: Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var

29.03.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Norveç'i yenmesi Avrupa'da manşetlerden düşmezken; ay-yıldızlı ekibin önemli isimlerinden açıklama geldi. Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda oynayan bazı isimlerin de Avrupa'da önemli takımlara gideceğinin sinyalini verdi.

Burak Yılmaz: Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Ozan Tufan, Burak Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, ay-yıldızlı ekibin müthiş performansı hakkında konuştu.

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OZAN TUFAN: KORKMUYORUZ

Ozan Tufan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Biz kimseden korkmuyoruz. Biz çıkıp oyunumuzu oynuyoruz. Zaten skorlar da belli" ifadelerini kullandı.

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BURAK YILMAZ'DAN TRANSFER SİNYALİ

Burak Yılmaz "Tabii ki potansiyelimiz var ama ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok önemli oyuncularımız var. Dünyanın en önemli kulüplerinde oynayan ve oynayacak oyuncularımız var. Şımarmayacağız, havaya girmeyeceğiz. İnşallah denizi geçip, derede boğulmayacağız" açıklamasını yaptı.

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SELİM SOYDAN: TARİHTE BÖYLESİ YOK

Selim Soydan ise "Son 50 senenin en iyi takımı. Bunları söylediğimizde gülüyorlardı. Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ark arkaya böyle galibiyetler yoktur. İki maçta 7 gol attık ve bu takım şans eseri bunları yapmadı, iyi oynuyoruz. Almanya, Rusya, Fransa, Hollanda ve Norveç. Çok iyi hocamız ve çok iyi takımımız var. Biz kimseden korkmuyoruz, Norveç bizden korkuyormuş. Hepsi bizden korkacak" dedi.

(SPORX)


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