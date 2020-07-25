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Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshedip Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz, Siyah-beyazlı kulüpten ayrılış hikayesini anlattı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Açıkladı!

Trtspor'a konuşan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Lille'in sportif direktörü var, Campos. Kendisiyle yüz yüze görüştüğüm zaman, Lille'e gitmeye karar verdim. Lille'den teklif gelince yönetimle konuştuk ve verilen karar ortak bir karardır. Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 2 yıldan sonra ne olur bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum. Tamamen konsantre olmuş durumdayım, çok heyecanlıyım. Orada kardeşlerim Zeki ve Yusuf var. Yeni bir macera... 35 yaşındayım, çok üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime güveniyorum.

Beşiktaş'ta kontratımdan çok vazgeçtiğim şeyler oldu, ilerisi için de çok büyük indirim de yapabilirdim ama kulübümüzün karşılayamayacağı bir kontratım vardı. Giderken de gereğini yaptım. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübümüze yardımcı olacak bir seviyede olmuyordu. Sayın Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi döneminde asla paranın 'p'sini konuşmadım, çok uzun süre para almadım."

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN OYNAMADI?

"Dünyanın hiçbir yerinde transfer kesinleştikten sonra oyuncu oynamaz. Lille buna izin vermedi. Ben sahada Beşiktaş'la son maçta olmayı çok isterim yoksa. Sakın beni bırakıp gidenlerle aynı kefeye koymasınlar."

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN...

Burak Yılmaz: "Ben bir Beşiktaşlı olarak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ayrılmasına çok üzülürüm. Hangi takıma giderlerse, Beşiktaş'a göre şampiyonluk şansını yüzde 30 arttırırlar. İnşallah Beşiktaşımızdan gitmezler."

YABANCI KURALI TEPKİSİ

"Muslera ile, Drogba ile, Sneijder ile, Alex ile, Jaja ile, Colman ile oynadım, Atiba ile oynadım. Karakterli yabancılar ile oynadım. Bu oyuncuların parayı hiç sorun ettiğini görmedim. Yabancı sınırı çıktı, herkes karşı çıkıyor. Ben hiçbiriyle aynı fikirde değilim. Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı, problem etmediler ama sadece pandemide para alamayan yabancılar bizleri bıraktı, gitti. Onlara bir şey olmuyor, Türk oyuncular federasyona kendi parasını almak için gidince kadro dışı kalıyor. Hain ilan ediliyor. Yabancı maaşını 4-5 gün geç alınca ben antrenmana çıksın da aynı performansı göstersin diye ona şirinlikler yapıyorum ama Türk oyuncular böyle değil. 14 Türk, 14 yabancı eşit şartlarda diyorlar, kesinlikle aynı şartlarda değil. Yabancı maddiyatla ilgili bir problem yaşayınca FIFA'ya gidiyor, 1 hafta içinde her şeyi yapabiliyor. Parasını alıyor, önündeki senenin kontratını da alıyor. Türk hain oluyor. Yabancı sınırı olunca bazı Türk oyuncular 6 milyon Euro, 8 milyon Euro, 10 milyon Euro oluyor diyorlar. Bu oyuncunun hatası mı? Bu bir yöneticilik hatası. Yabancı sınırına karşı olan herkesle, her yerde tartışırım. Ben milliyetçi biriyim ama ırkçı değilim."

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK MI?

Burak Yılmaz, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü, "Türkiye'nin en büyük hocalarıyla çalıştım. Şu anda teknik direktörlük yapabileceğimi düşünüyorum, hedeflerimden biri bu." sözleriyle açıkladı.

"ARDA TURAN, GALATASARAY TARAFTARIYLA BULUŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan'ın geleceği sorulan Yılmaz, "Arda'nın transferini bana sormayın. İnşallah olur, inşallah onun gönlüne göre olur, Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını, beklentisini görüyorum. Taraftarıyla buluşmayı dört gözle bekliyor."

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