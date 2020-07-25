Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Açıkladı!

Trtspor'a konuşan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Lille'in sportif direktörü var, Campos. Kendisiyle yüz yüze görüştüğüm zaman, Lille'e gitmeye karar verdim. Lille'den teklif gelince yönetimle konuştuk ve verilen karar ortak bir karardır. Lille ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 2 yıldan sonra ne olur bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum. Tamamen konsantre olmuş durumdayım, çok heyecanlıyım. Orada kardeşlerim Zeki ve Yusuf var. Yeni bir macera... 35 yaşındayım, çok üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime güveniyorum.

Beşiktaş'ta kontratımdan çok vazgeçtiğim şeyler oldu, ilerisi için de çok büyük indirim de yapabilirdim ama kulübümüzün karşılayamayacağı bir kontratım vardı. Giderken de gereğini yaptım. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübümüze yardımcı olacak bir seviyede olmuyordu. Sayın Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi döneminde asla paranın 'p'sini konuşmadım, çok uzun süre para almadım."

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN OYNAMADI?

"Dünyanın hiçbir yerinde transfer kesinleştikten sonra oyuncu oynamaz. Lille buna izin vermedi. Ben sahada Beşiktaş'la son maçta olmayı çok isterim yoksa. Sakın beni bırakıp gidenlerle aynı kefeye koymasınlar."