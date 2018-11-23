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Burak Yılmaz, Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Londra'da görüştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz konusunda flaş gelişme... Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Trabzonspor ile ayrılık noktasında olan Burak Yılmaz'ın Londra'da bir araya geldiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Londra'da görüştü

Trabzonspor'da 500 bin TL'lik para cezasını kabul etmeyen, Bordo-Mavili camiadan da özür dilemediği için satış listesine konan Burak Yılmaz'ın milli arada Londra'ya gittiği ve burada Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Londra'ya giden Fikret Orman, Şenol Güneş, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, burada hem dinlenme hem de İngiltere-Hırvatistan maçını izlerken, Trabzonspor ile ayrılık noktasında olan milli arayı Londra'da değerlendiren Burak Yılmaz ile de görüştü. Burak ile Umut Güner bir görüşme yaparken, bu görüşmenin "planlı bir şekilde" olmadığı ifade edildi.

"GÖRÜŞME TAMAMEN TESADÜF"
Tesadüfen gerçekleştiği ifade edilen Burak Yılmaz - Umut Güner görüşmesi hakkında hem Burak Yılmaz cephesi hem de Beşiktaş cephesi, "Buluşma planlı bir şekilde gerçekleşmedi, tamamen tesadüfen bir görüşme oldu" şeklinde yorumladı.

Sezon başında Beşiktaş ile görüşen ancak tarafların bonservis bedeli üzerinde anlaşamamasından sonra Trabzonspor'da kalmaya devam Burak Yılmaz'a Süper Lig'in yanı sıra yurt dışından da iki transfer teklifi var. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
planlı olmaz zaten, tamamen tesadüf. efendi onlar.
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