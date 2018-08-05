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Burak Yılmaz'dan dikkat çekici paylaşım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, tesislerdeki bir binanın üzerinde yer alan, "İdman yaparken akmayan ter, müsabakada gözyaşı olur" yazısı önünde terini silerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı.

Burak Yılmaz'dan dikkat çekici paylaşım

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı sürdürdüğü çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kasığındaki sakatlık nedeniyle sezon öncesi ameliyat edilen Burak Yılmaz, yeni sezon öncesi çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sağlık ekibinin de eşlik ettiği golcü futbolcu, gün içinde takımdan ayrı şekilde kondisyon ağırlıklı çalışıyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalarının fotoğraf ve videosunu paylaşan tecrübeli futbolcu, bu kez de tesislerde yer alan bir binanın üzerinde yer alan yazıyı gösterip, terini silerken çekilen videosunu takipçilerine aktardı. Antrenmanı tamamlayarak tesislere girmeye hazırlanan Burak Yılmaz, bina üzerindeki "İdman yaparken akmayan ter, müsabakada gözyaşı olur" yazısını göstererek terini sildi.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Brauk Yılmaz

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