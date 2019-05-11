Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a 'siyah' gönderme!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nefesleri keserken hakem Serkan Çınar'ın kararları da çok konuşuldu. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz da bu mücadelenin ardından imalı bir paylaşım yaptı.
Burak, Twitter ve Instagram hesaplarından siyah ekran paylaşıp "Futbol" yazdı. Bu paylaşımlar, Galatasaray'a verilen penaltı kararlarına bir gönderme olarak yorumlandı.
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