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Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a 'siyah' gönderme!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 11.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a 'siyah' gönderme!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nefesleri keserken hakem Serkan Çınar'ın kararları da çok konuşuldu. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz da bu mücadelenin ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Burak, Twitter ve Instagram hesaplarından siyah ekran paylaşıp "Futbol" yazdı. Bu paylaşımlar, Galatasaray'a verilen penaltı kararlarına bir gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz galatasaray Beşiktaş

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