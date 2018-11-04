Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki

Trabzonspor-Bursaspor maçının 71. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, Bordo-Mavili taraftarların kendisini protesto etmesine tepki gösterdi.
Bordo-Mavili ekip 1-0 öndeyken Ünal Karaman, oyuna Ekuban’ı sürdü. Oyundan Burak’ın çıkacağı anons edildiğinde tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Deneyimli isim ise oyun alanını terk ederken el kol hareketleriyle taraftara tepkisini gösterdi.
Burak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarken kendi yedek kulübesine de serzenişte bulundu.
ÜNAL KARAMAN'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI: GEREKEN KARARI ALACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Bursaspor maçı sonrası Burak Yılmaz'la ilgili olarak şunları söyledi:
"Oyuncular sinir sistemiyle hareket eden insanlar. Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket tabii ki doğru bir hareket değil. Konuşacağız kendisiyle gereken kararı alacağız."
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