Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı!

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1'de dördüncü maçına çıktı.

Şimdiye kadar 1 asist yapan ve henüz golle tanışamayan tecrübeli futbolcu, Marsilya maçında sık sık ofsayta düşünce Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi.

"BURAK TÜRKÇEDE OFSAYT DEMEK"

Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçede ofsayt demek." yorumunda bulundu.

Süper Lig kariyeri boyunca da ofsayt sorununu çözemeyen 35 yaşındaki oyuncu, 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.

