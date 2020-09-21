Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı!

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1'de dördüncü maçına çıktı.
Şimdiye kadar 1 asist yapan ve henüz golle tanışamayan tecrübeli futbolcu, Marsilya maçında sık sık ofsayta düşünce Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi.
Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçede ofsayt demek." yorumunda bulundu.
Süper Lig kariyeri boyunca da ofsayt sorununu çözemeyen 35 yaşındaki oyuncu, 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Genç yıldız için resmi transfer teklifi
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Galatasaray'dan orta sahaya bomba isim!
Sörloth için yeni iddia! Fransız devi...
''İsterlerse ben de giderim!''
Kim terör örgütüyle beraber, açıklayacağım
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Fenerbahçe istiyordu... Zahavi'nin yeni takımı herkesi şaşırttı!
'Nazım Sangare süreci kapanmıştır'
Hakemler kötüydü
6 hakem koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum