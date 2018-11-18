Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’a çok ilgi var ama ciddiyet yok... Beşiktaş ve Galatasaray’ın aracıları, ''seni götüreceğiz. Hazırlan'' diyorlar ama ne Burak’ı ne de menajerini arayan tek bir resmi isim yok. Aynı şekilde Burak’ın kapısını Suudi Arabistan, Katar, Uzakdoğu için çalan menajerler de oluyor ama bu teklifler arasında da resmiyete binen yok.

Burak Yılmaz'ın aklındaki rota ise ABD. Eğer Beşiktaş veya Galatasaray olmazsa, ayrı olduğu eşiyle birleşmek için ABD opsiyonunu birinci alternatif olarak önüne koymuş durumda. (FOTOSPOR)

