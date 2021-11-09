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Burak Yılmaz için gündemi sarsacak iddia!

09.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Burak Yılmaz için gündemi sarsacak iddia!
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak son iki maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı.

"ADIMIZI DÜNYA KUPASI'NA YAZDIRACAĞIZ"

Cebelitarık ve Karadağ maçlarına iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen kaptan, "Son saniyeye kadar bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Her iki karşılaşmayı da kazanacağız. Norveç de kayıp yaşayacaktır. Playoff'lardan da olsa adımızı 2022 Dünya Kupası'na yazdıracağız. Türkiye, daha önce olduğu gibi zoru başaracak ve Katar'da sahne almaya hak kazanacak" dedi. Tüm Türkiye'nin desteğini isteyen Burak, "İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz" dedi.

EN SKORER İSİM

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 karşılaşmada forma giyen kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Elemelerde 5 kez rakip fileleri havalandıran 36 yaşındaki futbolcu, ayyıldızlı ekibin attığı 19 golün 4'te birini imza attı.

OLAY İDDİA! BIRAKIYOR

L'Equipe Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı haberde konuşulacak bir detaya da vurgu yaptı. Haberde, eğer Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılamazsa Burak Yılmaz'ın milli takım kariyerine son verebileceği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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