Burak Yılmaz'ın babası konuştu: Oğlum Beşiktaş'ta

Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı. Yaşananlarla ilgili bilgisine başvurduğumuz baba Fikret Yılmaz ise asıl bombayı patlattı.

"Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon Euro’ya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı."