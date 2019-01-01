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Burak Yılmaz'ın babası konuştu: Oğlum Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yılan hikayesine dönen Burak Yılmaz olayına son noktayı golcü yıldızın babası Fikret Yılmaz koydu.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz defteri kapandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak’ın geleceği belli oldu.

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı. Yaşananlarla ilgili bilgisine başvurduğumuz baba Fikret Yılmaz ise asıl bombayı patlattı.

Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı. Yaşananlarla ilgili bilgisine başvurduğumuz baba Fikret Yılmaz ise asıl bombayı patlattı.

Karadeniz'in “Burak Yılmaz’ın son durumu nedir? Bundan sonra neler olacak?” sorularını yanıtlayan baba Fikret Yılmaz şunları söyledi:

Karadeniz'in “Burak Yılmaz’ın son durumu nedir? Bundan sonra neler olacak?” sorularını yanıtlayan baba Fikret Yılmaz şunları söyledi:

"Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon Euro’ya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı."

"Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon Euro’ya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı."

"İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız."

"İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız."

"Şu an Antalya’da kayınvalidem ile ilgileniyoruz."

"Şu an Antalya’da kayınvalidem ile ilgileniyoruz."

"Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur."

"Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur."

"Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti’nin yeni yılını kutluyorum.” (KARADENİZ GAZETESİ)

"Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti’nin yeni yılını kutluyorum.” (KARADENİZ GAZETESİ)
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
burak , arda turan ile sabahlara kadar bar - pavyon dolaşan bir topçu.. bu haliyle beşiktaşa ne verecek..
BJK en büyük hatayı yaptı bu trilyonluk kalası alarak...
wagner love gibi gol kaçırma rekortmeni olacağı kesin:)
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