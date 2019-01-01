Burak Yılmaz'ın babasından Beşiktaş açıklaması

Fikret Yılmaz'ın 'Burak Beşiktaş'ta. Trabzonspor ile görüşüp alacaklarını bıraktı' şeklinde ifadeleri basında yer almıştı.

İşte Yılmaz’ın HABER1903’e yaptığı açıklamalar:

"BEN KİMSEYE BEYANAT VERMEDİM"

Basında çıkan açıklamalarının yalan olduğunu söyleyen Fikret Yılmaz; “Öyle bir şey asla söz konusu değildir. Ben kimseye beyanat vermedim, kimseyle konuşmadım. Sadece arkadaşla bir dost toplantısı yaptık. Beni telefonla aradı, muhabbet ettik. Yok ‘Burak Beşiktaş’’ta, yok ‘Burak parasını bırakıyor’ böyle şeyler söylemedim, söylemem söz konusu değildir. Ben 5 vakit namaz kılan bir adamım. Allah’a yemin olsun ki hiçbir gazeteye asla ve asla beyanat vermedim. Hiçbir şekilde de bir şey söylemedim. Tamamen yalan bir haber. Ben oğlum hakkında asla konuşmadım, 2-3 aydır kadro dışı, konuşsaydım zaten bugüne kadar konuşurdum. Ayrıca ben de bir spor adamıyım, teknik direktörüm. Nerede, ne konuşacağımı çok iyi bilirim. Karadeniz Gazetesi’nde yazı yazan arkadaşımız zırvalamış. Sohbet ettik ve ‘Ben para işlerine karışmam, anlamam. Kayınvalidem hasta, bu işlerle uğraşıyoruz’ dedim. ‘Burak, Beşiktaş’a gitti mi, gitmedi mi?’ dedi. Ben de 'Basından biz de senin gibi takip ediyoruz. Beşiktaş’ın ilgilendiğini zaten sağır sultan bile biliyor. İnşallah Trabzonspor, Beşiktaş ve Burak Yılmaz için hayırlısı olur’ dedim. Ertesi gün Burak Yılmaz’ın babası demiş ki ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ falan. Bunlar hiç şık şeyler değil. Olay bundan ibaret" dedi.