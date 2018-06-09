Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli 5 milyon Euro

Mali sorunlarla boğuşan Trabzonspor’da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Burak Yılmaz için belirlenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Fırtına’nın, geçen sezon forma giydiği 25 maçta 23 gol, 3 asistle takımı sırtlayan 32’lik golcüyü, Çin Kulübü Beijing Guoan’a ödenen bonservis bedelinden daha aşağıda bir fiyata satmak istemediği ifade edildi.
Kral için daha önce girişimlerde bulunan Beşiktaş’ın bonservis bedelinde indirime gidilmesi halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyeceği bildirildi. (HABERTÜRK)
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