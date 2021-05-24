SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Burak Yılmaz'ın şampiyonluk sonrası duygusal anları!

Burak Yılmaz'ın şampiyonluk sonrası duygusal anları!

24.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Lille takımı ile şampiyonluğa ulaşan milli golcü Burak Yılmaz maç sonu duygusal anlar yaşadı. Angers maçının ardından ailesini aradı. İşte o anlar...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, şampiyonluğa ulaştıkları Angers maçının ardından ailesini aradı.

Annesiyle sahada görüntülü konuşan deneyimli golcü, duygusal anlar yaşandı. Burak Yılmaz, "Annecim, şampiyon olduk. (Christoph Galtier'yi göstererek) Anne bak hocam. Çok iyi oldu anne. Şampiyonuz! Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun. Babam nerede? Hadi öpüyorum." dedi.

MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

Fransa Lig 1'i 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Lille'de, milli yıldızımız Burak Yılmaz, şampiyonluk ile ilgili Angers ile oynadıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için farklı bir duygu. Bütün ülkeme, canım ülkeme selam olsun. Bize "Bizim Çocuklar" dediniz. Desteklerinizi ve dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin farkındaydık. Çok şükür ki mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Beklenen oldu! İşte yeni takımıBeklenen oldu! İşte yeni takımı
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Fransa'da Türk etkisi! Lille şampiyon oldu

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.