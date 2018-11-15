SPOR

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2018 08:28 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz için Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdikleri öğrenildi.

Golcü Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

İstanbul yolcusu

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Golcü Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

Golcü Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.
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Burak Yılmaz rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi.

Burak Yılmaz rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi.
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Trabzonspor’da son dönemde yaşanan krizin ardından Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılan golcü futbolcunun 2.5 yıl sonra yeniden İstanbul’a dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor’da son dönemde yaşanan krizin ardından Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılan golcü futbolcunun 2.5 yıl sonra yeniden İstanbul’a dönmesi bekleniyor.
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Son olarak Galatasara formasını giydikten sonra Çin’e transfer olan Burak, ardından ikinci kez Trabzonspor’a gelmişti.

Son olarak Galatasara formasını giydikten sonra Çin’e transfer olan Burak, ardından ikinci kez Trabzonspor’a gelmişti.
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Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve 23 gol 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’ın sezon başında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile ismi anılmaya başlanmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve 23 gol 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’ın sezon başında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile ismi anılmaya başlanmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
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Kadro dışı kaldıktan sonra İstanbul’un 3 kulübünün yeniden harekete geçerek, devre arasında yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.

Kadro dışı kaldıktan sonra İstanbul’un 3 kulübünün yeniden harekete geçerek, devre arasında yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.
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G.Saray’dan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş’tan 2. Başkan Serdal Adalı, Başakşehir’den Asbaşkan Mesut Altan bu transfer için Burak’ın menajeri ile temasa geçtiler.

G.Saray’dan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş’tan 2. Başkan Serdal Adalı, Başakşehir’den Asbaşkan Mesut Altan bu transfer için Burak’ın menajeri ile temasa geçtiler.
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Ancak Galatasaray Burak’a en fazla 2.5 milyon euro verebileceği için, Beşiktaş da taraftarının transfere karşı çıkması nedeniyle bir adım geride. Başakşehir ise Burak’ın yakın arkadaşı Arda ve Emre farkı ile biraz daha avantajlı. (STAR)

Ancak Galatasaray Burak’a en fazla 2.5 milyon euro verebileceği için, Beşiktaş da taraftarının transfere karşı çıkması nedeniyle bir adım geride. Başakşehir ise Burak’ın yakın arkadaşı Arda ve Emre farkı ile biraz daha avantajlı. (STAR)
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Spor Toto Süper Lig başakşehir Trabzonspor Beşiktaş Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir Beşiktaşlı olarak Başakşehire yakışır diyorum. Ne de olsa orada kankileri çirkef Emre ile şerefisz Arda var.
bu karekteri beş para etmez adamı hangi yüzsüz alacak acaba..
GİTSİN GİTSİN BÜYÜKŞEHİR ÖDER NASIL OLSA YAZIKLAR OLSUN AHLAKSIZ FUTBOLCULARI BESLEYEN EL ÜSTÜNDE TUTAN KÜÇÜK ZİHNİYETLİ TAKIMLARA
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