Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Golcü Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

İstanbul yolcusu

1 / 8 Golcü Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

2 / 8 Burak Yılmaz rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi.

3 / 8 Trabzonspor’da son dönemde yaşanan krizin ardından Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılan golcü futbolcunun 2.5 yıl sonra yeniden İstanbul’a dönmesi bekleniyor.

4 / 8 Son olarak Galatasara formasını giydikten sonra Çin’e transfer olan Burak, ardından ikinci kez Trabzonspor’a gelmişti.

5 / 8 Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve 23 gol 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’ın sezon başında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile ismi anılmaya başlanmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

6 / 8 Kadro dışı kaldıktan sonra İstanbul’un 3 kulübünün yeniden harekete geçerek, devre arasında yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.

7 / 8 G.Saray’dan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş’tan 2. Başkan Serdal Adalı, Başakşehir’den Asbaşkan Mesut Altan bu transfer için Burak’ın menajeri ile temasa geçtiler.