Burak Yılmaz'ın yeni takımı herkesi şaşkına uğrattı

Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını atıyor. Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransızlara veda edip ABD'nin yolunu tutuyor. Tecrübeli golcünün yeni takımı da belli gibi.

BURAK YILMAZ MLS YOLCUSU

Portekiz maçı sonrası milli takımı bırakan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da anılıyordu ancak tecrübeli golcünün son durağı MLS oluyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.

INTER MIAMI İDDİASI

Burak Yılmaz'ın David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmak üzere olduğu belirtilirken, 36 yaşındaki golcünün ABD'den ev bakmaya başladığı da kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Inter Miami'nin golcüsü Gonzalo Higuain'in babası geçtiğimiz gün oğlunun futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

KARİYERİNİN SON İMZASINI ATIYOR

Gelecek sezon MLS'te forma giymesine kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın kariyerinin son imzasını atacağı ve ABD macerasının ardından futbola veda edeceği öğrenildi. Burak Yılmaz 34 yaşında transfer olduğu Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı.

BURAK YILMAZ'IN LILLE KARNESİ

Fransız ekibiyle toplam 68 maça çıkan Burak Yılmaz 25 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 2,3 milyon euro.



