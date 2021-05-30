Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal’ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR’ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

