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Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

30.05.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya’da kampta olan A Milli Futbol Takımı’nda başarılı golcü Burak Yılmaz bugün korona virüs aşısı oldu.

Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal’ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR’ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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