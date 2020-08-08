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Burak Yılmaz, Lille forması ile ilk maçına çıktı!

FRANSA HABERLERİ  | 08.08.2020 19:06 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı ve 45 dakika sahada kaldı.

Burak Yılmaz, Lille forması ile ilk maçına çıktı!

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk mücadelesine AZ Alkmaar karşısında oynanan hazırlık maçında çıktı. AZ Alkmaar, mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lille, 58. dakikada Jeremy Pied ile öne geçti. AZ Alkmaar, 73. dakikada Yukinari Sugawara ve 84. dakikada THomas Ouwejan'ın golleriyle mücadeleyi galip kapattı.

Burak Yılmaz, maçın ilk yarısında 45 dakika forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Yusuf Yazıcı ise son 25 dakika oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

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