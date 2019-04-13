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Burak Yılmaz: Şampiyonluğu kovalayacağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2019 23:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan Burak Yılmaz'ın yanı sıra ilk golün sahibi Atiba Hutchinson ve kaleci Karius da maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: Şampiyonluğu kovalayacağız

Can Bartu için mesajını yollayan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe camiasının ve futbol camiasının başı sağolsun. Efsane olarak adlandırılan bir büyüğümüz rahmetli oldu. İnşallah biz de onlar gibi olamasak bile bu dünyadan gidince onlar gibi anılırız" ifadelerini kullandı.

Kalan maçlarını kazanmayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Başakşehir'in neden lider olduğunu bugün bir kez daha gördük. Sahada bizi çok yordular. Gol atmak güzel ama bugün ekstra bir moral oldu. Kazandık, mutluyuz. Ligde ne olacağını bilmiyoruz ama her maçı kazanmak zorundayız. Matematiksel olarak şansımız bitmediği sürece şampiyonluğu kovalayacağız. Yarın ki maç da çok önemli" dedi.

Hafta içinde aldığı acı haberi paylaşan Burak Yılmaz, "Bu hafta benim için de acı bir hafta oldu, anneannemi kaybettim. Yarın annemin yanına gideceğim. Acısını ne kadar hafifletir bilmem ama golümü ona armağan ediyorum" diye konuştu.

ATIBA: GELECEK NE GETİRECEK, HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson ise "Gerçekten kişisel performansımdan mutluyum, takım adına da mutluyum. İlk yarının sonuna doğru daha iyi organize olduk. Devreye girmeden 1-1 yapmak işimizi kolaylaştırdı. Genel olarak herkes çok çalıştı. Birbirimiz için oynadık. Çok önemli maçtı, mutluyuz. Bana ve takıma verdikleri destek için taraftarlara teşekkür ederim. Uzun zamandır buradayım. Buradaki zamanım huzurlu geçti. Takıma ve taraftara saygım var. Gelecek ne getirecek, hep birlikte göreceğiz" dedi.

KARIUS: LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMINA KARŞI OYNADIK
Loris Karius da "Çok zor bir maç oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. İlk yarıda sorunlar yaşadık ancak ilk yarının sonunda ve ikinci yarıda oyunu kontrol ederek istediğimiz skoru aldık. Başakşehir sona yaklaşırken ligin zirvesinde, çok az gol yiyen bir takım, bunlar sebepsiz şeyler değil. Ligin en iyi ve en güçlü takımına karşı oynadık. Ligin en güçlü takımını yenebileceğimizi gösterdik. Atiba ile aynı takımda oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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