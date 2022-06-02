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Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sürpriz talip! Herkes Beşiktaş dedi ama...

02.06.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekibi Hull City, gelecek sezon iddialı bir takım kurmanın peşinde. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dev kulüp transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz için harekete geçtiği iddia edildi.

Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sürpriz talip! Herkes Beşiktaş dedi ama...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Büyük bir sürpriz yaparak İngiltere'den Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transferde de aktif rol oynamaya başladı. Gelecek sezon Premier Lig'e çıkmak için bir kadro kurmaya hazırlanan Hull City çalışmalarına şimdiden hız verdi.

OZAN VE BURAK'A TALİP OLDULAR

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A Spor'da yer alan habere göre Hull City, Fenerbahçe ile geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ile Lille'den ayrılan golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu. Futbolcuların transferi için görüşmelerin başladığı da aktarılanlar arasında yer aldı. 2020'den bu yana Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle son maçına Rennes karşısında çıkmış ve takımına veda etmişti. Lille ile şampiyonluk da yaşayan golcü futbolcu toplamda 72 maçta 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ise sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Ozan Tufan
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