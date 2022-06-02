Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sürpriz talip! Herkes Beşiktaş dedi ama...

Büyük bir sürpriz yaparak İngiltere'den Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transferde de aktif rol oynamaya başladı. Gelecek sezon Premier Lig'e çıkmak için bir kadro kurmaya hazırlanan Hull City çalışmalarına şimdiden hız verdi.

OZAN VE BURAK'A TALİP OLDULAR

A Spor'da yer alan habere göre Hull City, Fenerbahçe ile geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ile Lille'den ayrılan golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu. Futbolcuların transferi için görüşmelerin başladığı da aktarılanlar arasında yer aldı. 2020'den bu yana Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle son maçına Rennes karşısında çıkmış ve takımına veda etmişti. Lille ile şampiyonluk da yaşayan golcü futbolcu toplamda 72 maçta 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ise sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.



