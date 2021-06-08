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Burak Yılmaz: Yeni zaferlere hazır olun

08.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesinde konuştu. İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları...

Burak Yılmaz: Yeni zaferlere hazır olun

Fransa'da Lile formasıyla müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk kupasını kaldıran Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesi umut dolu sözler sarfetti.

"ÜLKEMİZİN BEKLENTİLERİ ARTTI"

Milli formanın her zaman kulüp başarılarının üzerinde olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Halkımızın bizden büyük beklentiler içinde olmasını sağlayan bizleriz. Hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde kazanılan zafer, ülkemizin de bizden beklentilerini artırdı. Biz de bunun bilincinde ve sorumluluğundayız" diye konuştu.

"İTALYA MAÇINI ALMALIYIZ"

35 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz maç maç düşündüğümüz zaman başarılı oluyoruz. Tüm takım olarak öncelikli hedefimiz İtalya maçı. Büyük maçları daha iyi oynadığımız ortada. Bu maçı da kazanmalıyız. Ne İtalya bizden, ne de biz İtalya'dan çekiniyoruz. Sahaya çıktığımızda kimseden korkumuz yok. İyi bir başlangıç yapıp, EURO 2020'de Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşımak, yeni zaferler yaşatmak istiyoruz."

Burak Yılmaz, 2021'de oynadığı 3'ü Dünya Kupası elemesi, biri özel maç olmak üzere 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla ise toplam 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı

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