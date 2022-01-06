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Burak Yılmaz yine herkesin dilinde! Efsane futbolcuları geride bırakan tek Türk oldu

06.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz, Lille formasıyla bir kez daha tarihe geçti. Milli futbolcumuz, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in yayınladığı listeye göre, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" arasında 11. sırayı aldı. "Kral" listede Zidane, Paul Pogba ve Thierry Henry gibi isimleri geride bıraktı.

Burak Yılmaz yine herkesin dilinde! Efsane futbolcuları geride bırakan tek Türk oldu
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçen sezon Lille'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Fransızlar tarafından yayınlanan listede kendine yer buldu.

LİSTEDE YER ALAN TEK TÜRK

Geçen sezon gösterdiği müthiş performansla Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde 11. sırayı aldı. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan "Kral" takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmasında da büyük pay sahibi oldu.

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GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

2020/2021 sezonunun başında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, çıktığı 33 maçta 18 gol ve 5 asist üretmiş ve ilk sezonunda PSG'nin önünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon geçen senenin uzağında kalan milli futbolcumuz toplam 24 maçta forma giyerken takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

İşte o liste:

  • Kylian Mbappé
  • Karim Benzema
  • Lionel Messi
  • Christophe Galtier
  • Didier Deschamps
  • Franck Haise
  • Dimitri Payet
  • Neymar
  • Antoine Griezmann
  • Kadidiatou Diani
  • Burak Yılmaz
  • Nasser al-Khelaïfi
  • Zidane
  • Paul Pogba
  • Bruno Genesio
  • Vincent Labrune
  • Jorge Sampaoli
  • Stephanie Frappart
  • Peter Bosz
  • Hugo Lloris
  • Noël Le Graët
  • Lucas Paqueta
  • Thierry Henry
  • Pablo Longoria
  • Mino Raiola
  • Jean-Michel Aulas
  • Dimitri Rybolovlev
  • Habib Beye
  • Corinne Deacon
  • Sébastien Deneux.
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