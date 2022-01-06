Burak Yılmaz yine herkesin dilinde! Efsane futbolcuları geride bırakan tek Türk oldu

Geçen sezon Lille'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Fransızlar tarafından yayınlanan listede kendine yer buldu.

LİSTEDE YER ALAN TEK TÜRK

Geçen sezon gösterdiği müthiş performansla Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde 11. sırayı aldı. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan "Kral" takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmasında da büyük pay sahibi oldu.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

2020/2021 sezonunun başında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, çıktığı 33 maçta 18 gol ve 5 asist üretmiş ve ilk sezonunda PSG'nin önünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon geçen senenin uzağında kalan milli futbolcumuz toplam 24 maçta forma giyerken takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

İşte o liste: