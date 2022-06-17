Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i şampiyon yapan Christophe Galtier, PSG'ye gidiyor

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'de Mauricio Pochettino dönemi sona eriyor. L'Equipe'te yer alan haberde, Mauricio Pochettino ve yardımcılarıyla yolların ayrılması için anlaşmaya varıldığı belirtilirken Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başlandığını ifade edildi. Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, Zinedine Zidane'ın Paris Saint Germain'le görüştüğü kaydedilmişti.

Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier oldu. Paris, Nice'e yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın 2 yıllık olması bekleniyor.

Mourinho'nun eski yardımcısı Joao Sacramento, teknik ekipte olacak. PSG'nin Galtier tercihinde direkt Luis Campos etkili oldu.



