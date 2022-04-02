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Burak Yörük İETT şoförü kavgası! Aşk Mantık İntikam oyuncusu Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli?

02.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük İETT şoförü kavgası! Ünlü oyuncu Burak Yörük ile bir İETT şoförünün kavga görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip aracına bindirdi. Peki; Burak Yörük kimdir?

Burak Yörük İETT şoförü kavgası! Aşk Mantık İntikam oyuncusu Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli?

Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük İETT şoförü kavgası gündemde dikkat çeken konulardan birisi oldu. Aşk Mantık İntikam dizisiyle tanınan genç oyuncu, trafikte tartışığı İETT şoförüyle kavga etti. Görüntülerde, genç oyuncunun şoföre yumruklarla saldırdığı ve güçlükle sakinleştiği görülüyor. 

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BURAK YÖRÜK İETT ŞOFÖRÜ KAVGASI!

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

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Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

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BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Burak Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı Biz Boşanıyoruz dizisi ile yaşamış; 20 Dakika ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde ayrıca 4N1K 2 ve 4N1K sinema filmlerinde rol almıştır.

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Ünlü oyuncu son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle tanınıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Aşk Mantık İntikam dizisi
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