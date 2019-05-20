Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat uzakta

Mudanya’da hizmet veren butik otellerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeni açılan oteller de misafirlerine uygun fiyatlarla tarihi binada hizmet sunuyor. Az oda sayısı ile misafirlerine samimi bir ortam sunan butik oteller, ziyaretçilerini bekliyor. Hizmet açısından büyük otellerden hiçbir farkı bulunmayan butik otellerde kalmayı tercih eden ziyaretçiler, hazırlanmış deluxe odalarla tarihi binalarda konaklamanın keyfini çıkarıyor.

Mudanya’nın turizmine destek sağlayacağı düşünülen butik oteller sayesinde geçmiş kültürü günümüzde yaşayabiliyor.

Mudanya'yı ziyaret ederek butik otellerde kalan turistler, orjinal görünümlerine uygun olarak restore edilen bu yapılarda konaklayarak bölgenin kültürünü keşfetme fırsat buluyor.





