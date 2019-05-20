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Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat uzakta

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 20.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Mudanya’da turistlerin yeni gözdesi Butik Oteller hesaplı ve sıcak tatilin yeni adresi oldu. İstanbul'dan deniz yoluyla maksimum 2,5 saatte ulaşmanın mümkün olduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, kaldıkları otellerle benzersiz bir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat uzakta

Mudanya’da hizmet veren butik otellerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeni açılan oteller de misafirlerine uygun fiyatlarla tarihi binada hizmet sunuyor. Az oda sayısı ile misafirlerine samimi bir ortam sunan butik oteller, ziyaretçilerini bekliyor. Hizmet açısından büyük otellerden hiçbir farkı bulunmayan butik otellerde kalmayı tercih eden ziyaretçiler, hazırlanmış deluxe odalarla tarihi binalarda konaklamanın keyfini çıkarıyor.

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Mudanya’nın turizmine destek sağlayacağı düşünülen butik oteller sayesinde geçmiş kültürü günümüzde yaşayabiliyor.

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Mudanya'yı ziyaret ederek butik otellerde kalan turistler, orjinal görünümlerine uygun olarak restore edilen bu yapılarda konaklayarak bölgenin kültürünü keşfetme fırsat buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mudanya Tatil butik otel

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