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Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım!

Samsung’un katlanabilir olmayan yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S27 serisine ilişkin sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerine ait olduğu öne sürülen kılıfların görüntüsü ortaya çıktı. Yeni görsel, özellikle Pro ve Ultra modellerinin tasarımına ilişkin önceki iddiaları güçlendiriyor.

Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım!
Enes Çırtlık

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe’ün paylaştığı görüntü, daha önce internete sızdırılan tasarım görsellerini destekliyor.

Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım! 1

GALAXY S27 PRO VE ULTRA FARKLI BİR TASARIMLA GELEBİLİR

Görsel, Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerine benzer bir tasarım çizgisini koruyabileceğine işaret ediyor. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ise farklı bir görünüme sahip olabilir.

Yeni görüntüye göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’da cihazın tüm genişliği boyunca uzanan dikdörtgen bir kamera adası bulunabilir. Bu tasarım, iki modeli serinin standart ve Plus versiyonlarından ayırabilir.

Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım! 2

TASARIM KESİNLEŞTİ Mİ?

Telefonların beklenen tanıtımına yaklaşık dört ay kalmışken ortaya çıkan bu son sızıntılar, Samsung’un serinin tasarımını kesinleştirmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak elbette tüm bunlar henüz iddia aşamasında ve Samsung'dan yapılmış resmi bir açıklama yok.

Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım! 3

Öte yandan Galaxy S27 serisi hakkındaki sızıntılar yalnızca tasarımla sınırlı değil. Daha önce telefonların kamera sistemleri, işlemcileri, bellek ve depolama yapılandırmaları, batarya kapasiteleri ve yazılım özellikleri hakkında da çeşitli bilgiler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: SamMobile

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Telefon kılıfı
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