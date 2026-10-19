Galaxy S27 serisi için kılıf görselleri ortaya çıktı: Sızıntıları güçlendiren tasarım!

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe’ün paylaştığı görüntü, daha önce internete sızdırılan tasarım görsellerini destekliyor.

GALAXY S27 PRO VE ULTRA FARKLI BİR TASARIMLA GELEBİLİR

Görsel, Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerine benzer bir tasarım çizgisini koruyabileceğine işaret ediyor. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ise farklı bir görünüme sahip olabilir.

Yeni görüntüye göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’da cihazın tüm genişliği boyunca uzanan dikdörtgen bir kamera adası bulunabilir. Bu tasarım, iki modeli serinin standart ve Plus versiyonlarından ayırabilir.

TASARIM KESİNLEŞTİ Mİ?

Telefonların beklenen tanıtımına yaklaşık dört ay kalmışken ortaya çıkan bu son sızıntılar, Samsung’un serinin tasarımını kesinleştirmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak elbette tüm bunlar henüz iddia aşamasında ve Samsung'dan yapılmış resmi bir açıklama yok.

Öte yandan Galaxy S27 serisi hakkındaki sızıntılar yalnızca tasarımla sınırlı değil. Daha önce telefonların kamera sistemleri, işlemcileri, bellek ve depolama yapılandırmaları, batarya kapasiteleri ve yazılım özellikleri hakkında da çeşitli bilgiler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: SamMobile