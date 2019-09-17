Burçin Orhon’un kızı annesinin izinden gitti

Eski balerin-dansçı Burçin Orhon ile tiyatrocu Süheyl Uygur’un kızı Zeynep Uygur annesinin izinden gidiyor.

Bir döneme danslarıyla damga vuran Burçin Orhon'un kızı Kuşadası Caferli Köyü’nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği’nde dans etti.

Zeynep Uygur festivalle gelenlere keyifli zamanlar geçirtti! Burçin Orhon kızının da kendisi gibi dans etmesi hakkında ‘Kızım diye demiyorum ama güzel dans ediyor. İnsanın hoşuna gidiyor’ dedi.

Türkiye onu 1980'li yılların başında tanımıştı. Gencecik bir dansöz olarak adını duyurmuştu. Ama o güne kadar alışılagelen meslektaşlarından çok farklıydı. Klasik anlamda göbek dansı yapmak yerine baleyi anımsatan figürleriyle dikkat çekiyordu. Kısa sürede adını herkes öğrendi ve hiç unutmadı. Orhon hayatını Süheyl Uygur ile birleştirdi. Çoluk çocuğa karıştı ve dans okulu açtı.



