Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna partner oluyor! İşte yeni dizi

Burçin Terzioğlu’nun yeni projesi belli oldu. Son olarak kadın haklarına dikkat çektiği “Yalancı” adlı dizideki performansıyla beğeni toplayan Burçin Terzioğlu, az ancak etkili rollerde oynadığı projeler seçen oyuncuların başında geliyor.

Bu sezon aldığı birçok teklifi kabul etmeyen Terzioğlu, Bein için çekilecek çok özel bir diziyle prensipte anlaştı.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği “Zehirli Sarmaşık” adlı diziyi Gökçen Usta yönetecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir cinayet olayıyla başlayacak olan dizide Terzioğlu, Onur Tuna ile partner olacak.

Savaş Ecevit Korkmaz'ın yazdığı dizinin başrol oyuncuları arasında ödüllü oyuncu Feyyaz Duman da var.

