Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'dan sonra Eşref karakterini yeniden canlandırdığı Prime Video'nun yeni dizisi Eşref Tek için sete dönmüştü. 8 bölümlük dizinin çekimleri Kıbrıs'ta devam ediyor.

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi heyecanla beklenirken ünlü ismin kısa sürede verdiği kilolar dikkat çekmişti. Çağatay Ulusoy, kilo verme sırrını "Diyet yaptım" diyerek açıklasa da 'iğne' iddiaları gündeme gelmişti.

Çağatay Ulusoy'un son dönemde verdiği kilolar hakkında bir açıklama da sevgilisi Aslıhan Malbora'dan geldi.

'HEPSİNİ DİYETE BORÇLU'

Sevgilisinin zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Malbora, "İğne olmadı. İnanın çok güzel, çok disiplinli bir diyet yapıyor. Hepsini diyete borçlu" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİK YOK'

Öte yandan Çağatay Ulusoy ile önümüzdeki ay yurt dışında evleneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Malbora, "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" diyerek evlilik söylentilerini yalanladı.