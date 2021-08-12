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Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi sete çıktı

12.08.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci ikilisini başrolde buluşturan Yalancı dizisinin setinde çekimler başladı. Dizinin oyuncuları okuma provalarının tamamlanmasının ardından sette çalışmalarda yer aldı.

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi sete çıktı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan Yalancı, Show TV ekranında izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı Yalancı dizi ekibi ilk sahnelerin çekimlerini gerçekleştirdi.

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BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar’dan uyarlanan dizinin yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer yapıyor.

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YALANCI DİZİSİ ÇOK YAKINDA EKRANLARDA

Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

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Dizide yer alan diğer oyuncular şöyle: İmer Özgün Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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