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Burcu Binici'den Hatice'ye 'babasız çocuk' cevabı! Herkes kendi hayatına baksın!

06.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Burcu Binici'den Hatice'ye 'babasız çocuk' cevabı! Herkes kendi hayatına baksın!

Oyuncu Burcu Öberk'in "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" açıklamasına şarkıcı Hatice'den yanıt gelmişti. Bir diğer oyuncu Burcu Binici de tartışmaya dahil oldu.

Ekranların aranan isimlerinden Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeğenimle ilgileniyorum, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.

Burcu Özberk Clubhouse'ta itiraf etti! 'Evlenmeden...'Burcu Özberk Clubhouse'ta itiraf etti! 'Evlenmeden...'

"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şartHatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

"BU DA MODA OLDU"

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden Burcu Özberk'i eleştirdi. Ünlü şarkıcının "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" sözleri tartışma çıkardı.

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"NE KADAR DA KOLAY!"

Bunun üzerine devreye oyuncu Burcu Binici girdi ve Hatice’ye, "Herkes kendi hayatına baksa keşke. Başkalarının isteklerine yorum yapmak, ne kadar da kolay" karşılığını verdi.

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