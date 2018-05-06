MAGAZİN

Burcu Esmersoy'a dudak uçuklatan hediye!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz 14 Mayıs Pazartesi günü New York Türk Başkonsolosluğu’nda evlenecek.

Burcu Esmersoy'a dudak uçuklatan hediye!

Posta’nın haberine göre çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell’da 1 oda 1 salon daire satın aldı. Dairenin fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira)

Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30’unu ödeyen Berk Suyabatmaz tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi.
Sevgililer, Sami Kohen ve Barış Tansever’in Miami’de yeni açtıkları Skorpios adlı restoranda şampanyalı kutlama yaptı.

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Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise sadece kız kardeşi Müge katılacak. Sadece 20 kişinin davetli olduğu törenin akşamında Little Rascal’da yemek yenecek. Yeni evli çift ertesi gün Monte Carlo’ya gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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