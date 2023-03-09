Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil evlilik kararı aldı. 46 yaşındaki ünlü sunucu, yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı Akmandil ile Portofino’da nikah masasına oturacak.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Magazin D'nin özel haberine göre; İtalya’da evlilik teklifi alan ünlü sunucu, düğünü de bu ülkede yapacak. Çift, 1 Nisan’da İtalya Portofino’da dünya evine girecek.

İSTEDİĞİ OTELDEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

Burcu Esmersoy daha önce düğün tarihiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "İtalya'da bir otelde düğün yapılmıştı, mekânı çok beğenmiştim. 'Burada mı evlensek' demiştim. Otelden '2023'te görüşelim' diye mail geldi. Otel dolu. Biz de 'Düğününü iptal eden olursa bize Haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor."

UÇAKTA BAŞLAYAN AŞK

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'nin programında anlatmıştı: "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"



