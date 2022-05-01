Burcu Esmersoy'un kısa tayt tulumuyla pozları Pınar Altuğ tepkisiz kalmadı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran kısa tayt tulumuyla çatıda pozlar veren Burcu Esmersoy, hayranlarını mest etti.

Sütyensiz paylaşımıyla çok konuşulan Burcu Esmersoy'a ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ arkadaşının bu iddialı paylaşımına tepkisiz kalamadı ve "Maşallah sana ya" diyerek hayranlığını ifade etti.

45 yaşında olan Esmersoy'un pozlarına "20'lik gençler gibisin" yorumları da yağdı.



