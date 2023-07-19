Burcu Esmersoy'un kot pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyan inanamadı

Sevgilisi Nazım Akmandil ile eylül ayının ilk haftası İtalya-Portofino’da nikâh masasına oturacak olan ünlü sunucu şu sıralar düğün telaşında. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa giydiği bir kot pantolon ile gündem oldu.

Sosyal medya hesabından stil önerileri videoları çeken ünlü ismin kot pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı. Esmersoy'un çift renk bol kesim ve pencere detaylı pantolonunun fiyatınun 1096 dolar olduğu ortaya çıktı. Ünlü sunucunun jean fiyatı tam tamına 29 bin 508 TL.

Sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredi aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile yaz sonunda evlenecek. 46 yaşındaki güzel; İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını ve beş gelinlik giyeceğini açıkladı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARINI ANLATTI

İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005-2008) ve Berk Suyabatmaz (2018-2019) ile evlenip boşanan Esmersoy, "Gelinliğin çok merak ediliyor" sözleri üzerine düğünüyle ilgili detayları anlattı.

''Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz.''