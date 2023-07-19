MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy'un kot pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyan inanamadı

Burcu Esmersoy'un kot pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyan inanamadı

19.07.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy bu defa kot pantolonunun fiyatıyla çok konuşuldu. Bol paça çift renk ve pencere detaylı kot pantolonunun fiyatını duyanlar inanamadı.

Sevgilisi Nazım Akmandil ile eylül ayının ilk haftası İtalya-Portofino’da nikâh masasına oturacak olan ünlü sunucu şu sıralar düğün telaşında. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa giydiği bir kot pantolon ile gündem oldu.

Sosyal medya hesabından stil önerileri videoları çeken ünlü ismin kot pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı. Esmersoy'un çift renk bol kesim ve pencere detaylı pantolonunun fiyatınun 1096 dolar olduğu ortaya çıktı. Ünlü sunucunun jean fiyatı tam tamına 29 bin 508 TL.

burcu pantalon

Sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredi aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile yaz sonunda evlenecek. 46 yaşındaki güzel; İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını ve beş gelinlik giyeceğini açıkladı.

Burcu Esmersoy 1

DÜĞÜNÜN DETAYLARINI ANLATTI

İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005-2008) ve Berk Suyabatmaz (2018-2019) ile evlenip boşanan Esmersoy, "Gelinliğin çok merak ediliyor" sözleri üzerine düğünüyle ilgili detayları anlattı.

Burcu Esmersoy 2

''Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz.''

Burcu Esmersoy 3

Burcu Esmersoy 4

Burcu Esmersoy 5

İlginizi Çekebilir

Boyner, Nautica, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Nautica, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

 Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

 Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

 Herkesin gözü saatinizde olacak! Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatler

Herkesin gözü saatinizde olacak! Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatler

 "Dyson'a o kadar para veremem!" diyorsanız bu elektrikli süpürgelere bakmadan geçmeyin

"Dyson'a o kadar para veremem!" diyorsanız bu elektrikli süpürgelere bakmadan geçmeyin

 Son zamanların en trend mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Son zamanların en trend mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

 Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

 Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çiftten üzen haber! 3 yıllık evlilik bittiÜnlü çiftten üzen haber! 3 yıllık evlilik bitti
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy nazım akmandil sosyal medya sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!
Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.